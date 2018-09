Buurvrouw wil actie gemeente tegen overlast Meesterwerk

De gemeente Zwolle moet iets doen tegen de overlast van bewoners van zorginstelling Meesterwerk aan de Van der Laenstraat in Zwolle. Dat vindt omwonende Jolanda Broekhuis. Meesterwerk heeft hier vijf huizen op rij in gebruik voor begeleid wonen. In elk van de huizen wonen meerdere cliënten.

Broekhuis zegt al jaren last te hebben van de bewoners en hun bezoekers met lawaai tot diep in de nacht. ,,Hard praten en schreeuwen op straat en de hele dag door zware bastonen uit muziekinstallaties. Als je er wat van zegt, word je uitgescholden en soms bedreigd. Ze hebben totaal geen respect voor buurtbewoners. Als de begeleiding erbij komt, stopt het even. Maar een uur later begint het dan opnieuw.''

Geen gehoor

Broekhuis vindt naar eigen zeggen met haar klachten geen gehoor bij de zorginstelling en de politie. Daarom gooit ze het nu over een andere boeg. Ze vraagt via een handhavingsverzoek om gemeentelijk optreden omdat het hier gaat om 'maatschappelijke opvang' terwijl het bestemmingsplan alleen 'wonen' toestaat. In Deventer moest Meesterwerk onlangs om die reden cliënten verhuizen uit een complex.

Broekhuis doet het verzoek op persoonlijke titel, maar zegt niet alleen te staan. Een rondgang in de buurt levert een wisselend beeld op. Het echtpaar Ten Berge, dat pal tegenover het complex woont, spreekt ook over nachtelijk geschreeuw, muziek en getoeter. En over scheldpartijen als ze er wat van zeggen. Andere buren die er ook dichtbij of tegenover wonen, herkennen dat niet. ,,Ik hoor wel eens wat, maar niet voortdurend. Ik slaap prima'', zegt een omwonende. Een ander noemt het geklaag 'flauwekul'.

Wijkagent

Volgens gemeentelijk woordvoerder Cathelijne Koppert zijn er door de jaren heen 'enkele klachten' binnengekomen over overlast. ,,Onder meer over vuurwerkoverlast en onenigheid tussen bewoners van het complex. Deze zijn opgepakt door politie, gemeente en Buurtbemiddeling.'' Recent zijn er twee klachten van Broekhuis binnengekomen en behandeld, waarna het handhavingsverzoek volgde. ,,De gemeente heeft contact opgenomen met Meesterwerk. Zij geven aan er alles aan te doen om de overlast te voorkomen. Met beide partijen is afgesproken dat de gemeente van ieder incident op de hoogte wordt gesteld en dat deze vervolgens besproken worden. Ook de wijkagent is erbij betrokken.'' Zwolle heeft nog een maand de tijd om te reageren op het handhavingsverzoek.

