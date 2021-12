Bypass en haakse bocht moeten einde maken aan vele ongevallen op de gevaarlijkste rotonde van Zwolle

De meest verkeersonveilige plek van Zwolle is een stukje veiliger. Als het goed is, tenminste. De rotonde die de Pannekoekendijk met de Burgemeester Roelenweg en de Schuttevaerkade verbindt is aangepast en moet nu overzichtelijker zijn dankzij een ‘bypass’. Fietsersbond-voorman Edwin Koster is voorzichtig positief. ,,Het is even wennen, maar de snelheid is er deels uit. Dat zal schelen.’’