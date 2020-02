Cabaretier Martijn Koning cancelt shows na veelbesproken oudejaarsconference

'Brand' bij café in binnenstad Zwolle blijkt rookmachi­ne: ‘Die stond nog aan’

9:00 Paniek in hartje Zwolle dinsdagmorgen rond half acht, toen brandweer en politie met loeiende sirenes de Voorstraat inreden. Ditmaal niet vanwege een granaat aan de deur van Café Bruut of vechtpartij bij Café Robbedoes, maar vanwege een rookmachine in studentencafé Het Vliegende Paard.