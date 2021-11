Cadeaus? Nee, kláppen onder de kerstboom in Zwolle nadat een andere vrouw ‘schatje’ is genoemd

Werksfeer Hartcen­trum Isala totaal verziekt, oorlog tussen cardiolo­gen en ziekenhuis­be­stuur

De werksfeer bij het Hartcentrum van het Zwolse ziekenhuis Isala is totaal verziekt, bleek maandagmiddag bij de Zwolse rechtbank. Volgens het ziekenhuisbestuur is er binnen de vakgroep cardiologie sprake van een intimiderende sfeer en is de veiligheid van medewerkers in het geding en daarmee de kwaliteit van de zorg.

22 november