Café Bruut in Zwolle blijft dicht

Dat heeft te maken met het onderzoek naar het verlenen van de horecavergunning, zegt de burgemeester. De vergunning was op 30 mei aangevraagd door de nieuwe eigenaar Bob Kooistra, maar nog niet verleend. ‘Bij een overname geldt tijdens de aanvraagprocedure een zogeheten gedoogconstructie, dat betekent dat de gemeente tijdens deze procedure niet handhaaft op het open zijn zonder vergunning. Er moet dan wel aan twee voorwaarden worden voldaan gedurende deze periode: een ontvankelijke aanvraag en geen bijzondere gebeurtenissen. Afgelopen dagen hebben we gekeken of we de vergunningsaanvraag konden afronden en verlenen. Dit is niet het geval, er is nader onderzoek nodig. Gevolg hiervan is dat het café niet langer zonder vergunning open mag zijn‘, aldus Meijer in een schriftelijke verklaring.