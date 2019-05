Café Bruut in Zwolle maanden na granaat-incident nu definitief weer open

Bruut is al maanden het middelpunt van een groot politieonderzoek nadat er eerst een granaat aan de deur hing, en later twee explosieven ontploften bij het woonadres van eigenaar Bob Kooistra. Ook lag het bedrijf overhoop met de gemeente, die onderzoek liet doen naar mogelijke criminele activiteiten rond het bedrijf. In de tussentijd moest de zaak gesloten blijven.

Aandelen

Inmiddels heeft de gemeente een vergunning onder voorwaarden verleend. Bepaalde personeelsleden mogen niet meer bij of voor het bedrijf werken. Waarom, is niet bekend gemaakt. Ook moest financieel adviseur en mede-eigenaar Marijn de Jong zich terugtrekken. ,,Vandaag hebben we geconstateerd dat aan de voorwaarden open te mogen is voldaan", zegt een woordvoerster. De aandelen van De Jong zijn inmiddels overgedragen, zegt advocaat Joshua Perquin van Bruut. Volgens hem gaat Bruut vanavond weer open maar staat voor zaterdagavond een ‘brute heropening‘ gepland met het nodige spektakel.