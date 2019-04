Café Bruut in Zwolle mag ‘onder voorwaarden’ open

VIDEO #HéScheids: Prachtige panna en falende verdedi­ging

17:39 Een bal door de benen spelen van je tegenstander. Voor veel voetballers is het toch bijna net zo lekker als scoren. Bij Nunspeet had een speler dit paasweekend zo’n geluksmoment. Verder in deze #HéScheids: klungelende verdedigers, een heerlijke pass met de buitenkant en een heerlijke treffer.