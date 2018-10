Café Bruut toch open ondanks verbod: ‘granaat is bedoeld mij te laten sluiten’

En dan is het zover, waarna de eerste gasten die het café binnenstappen worden onthaald met glazen champagne. Om de nieuwe bar te openen, zo is de lezing, maar Kooistra neemt vastberaden het risico van een eventuele torenhoge boete van de gemeente Zwolle. ,,Daar wil ik dan later wel over praten.”

Het café in de Voorstraat ligt onder een vergrootglas, nadat een onbekende ruim een week geleden in de nacht een handgranaat aan de voordeur hing. Burgemeester Henk Jan Meijer greep in, sloot het café en bleef deze week bij zijn standpunt: café Bruut blijft dicht. Op het voornemen van eigenaar Kooistra van gistermiddag om de horecatent toch te openen, reageerde de burgemeester andermaal. ,,De afgelopen dagen hebben we zorgvuldig gekeken of we de vergunning konden verlenen. Dit is niet het geval, er is meer onderzoek nodig. Gevolg hiervan is dat het café niet langer zonder vergunning open mag zijn. Dit besluit hebben we zorgvuldig genomen.”