Café Bruut wil gewoon open na vondst granaat

updateCafé Bruut in Zwolle is van plan om donderdagavond gewoon open te gaan, met extra veiligheidsmaatregelen.

Dat zegt woordvoerder Marijn de Jong van het horecabedrijf. Woensdag werd een handgranaat aan de deurklink ontdekt. Het onderzoek naar de achtergrond hiervan is volop gaande, maar volgens De Jong zijn er geen signalen vanuit politie of gemeente dat het bedrijf donderdag níet open kan. Bruut is normaliter open op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond.

Verbijsterd

De Jong voert het woord namens eigenaar Bob Kooistra van Bruut. ,,We zijn verbijsterd dat dit gebeurd is. Dit is niet niks, het heeft enorm veel impact. We wachten in spanning af wat het onderzoek uitwijst en onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de medewerker die ter plekke was en de bewoners rondom het pand.''

Woensdagochtend ontdekte een medewerker van het café een handgranaat aan de voordeur en alarmeerde de politie. De medewerker heeft volgens De Jong enorm professioneel gehandeld door niets aan te raken maar meteen alarm te slaan.

Onderste steen

De Jong wil niet ingaan op de vraag of het bedrijf weet in welke hoek het dreigement van de granaat - waarvan nog niet bekend is of het een echte is - gezocht moet worden. ,,Op dit moment loopt er een onderzoek vanuit de politie. Wij hebben het volste vertrouwen in de professionals van de opsporingsdiensten en kunnen lopende het onderzoek geen uitspraken doen over de inhoud hiervan. Verder geven wij alle ruimte aan de politie en zal de onderste steen boven komen.''