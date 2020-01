Café Bruut wil rekening vorige sluiting alsnog bij gemeente Zwolle neerleggen

Voorwaarden

De rechtmatigheid van de sluiting is inzet van de rechtszaak die dinsdag bij de rechtbank in Zwolle behandeld wordt, zegt advocaat Joshua Perquin van Bruut. Hij zegt dat er ook nog procedures volgen over de duur van de sluiting en over de vraag of de gemeente wel allerlei voorwaarden had mogen verbinden aan de vergunningverlening. Mocht de rechter in het voordeel van Bruut beslissen, dan kan dat een basis zijn om schadevergoeding te eisen.