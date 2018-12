Café Bruut Zwolle moet toch dicht blijven van rechter

Sharon (22) wil mbo‘er naar het hbo lokken: ‘Haal het beste uit jezelf’

10:00 Sharon de Boer (22) uit Doornspijk heeft ondervonden hoe het is om de overstap van mbo naar hbo te maken. ,,Ik weet dat voor heel veel mbo’ers de stap groot is maar ik zou toch willen zeggen: ga ervoor en schat jezelf niet te laag in.” De Doornspijkse zit in de organisatie van het ‘Mbo meets hbo-festival’ dat volgende week gehouden wordt in het PEC Zwolle-stadion.