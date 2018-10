Café Bruut Zwolle moet week dicht na vondst granaat aan deurklink

,,We hebben het net aangehoord", zegt De Jong. ,,We hebben er begrip voor." Welke argumenten de gemeente aanvoert voor dit besluit wil hij niet zeggen. ,,Vraag dat maar aan de gemeente."

Preventief

Burgemeester Meijer kwam zojuist met een schriftelijke reactie: ‘Woensdagochtend is er een granaat aangetroffen bij café Bruut in de Voorstraat. Een heftige gebeurtenis, de politie onderzoekt de situatie. Op dit moment zijn nog niet alle vragen te beantwoorden. Met het oog op het komende uitgaansweekend is er samen met de politie zorgvuldig gekeken wat er nodig is om deze avonden op een prettige en veilige manier mogelijk te maken. Uiteraard staat de veiligheid van het uitgaanspubliek voorop, daar zetten we ons gezamenlijk voor in. Soms moeten we vanwege de openbare orde en veiligheid preventieve maatregelen nemen. Er is daarom besloten dat café Bruut de komende week niet open zal gaan’.

Afweging

Wat nou vooral heeft geleid tot dit besluit wordt niet duidelijk. Gisteren zei Meijer wel iets over de afwegingen die tot een besluit moesten leiden: ,,Of er nog nader onderzoek nodig is, of er nog gevaar dreigt, en er al iets van een daderindicatie is, of een reden. En in hoeverre dat te maken heeft met de exploitanten van het café. Zodra je enige zekerheid hebt kan het de ene of andere kant op gaan. Maar ik moet hier nog verder over spreken met de politiechef.’’

Granaatvondst

De Voorstraat in Zwolle was gistermorgen een tijd afgesloten, nadat een medewerker een granaat aan de deurklink van café Bruut vond. De EOD werd opgetrommeld om het explosief te verwijderen en aan het begin van de middag kon de straat worden vrijgegeven.

Of het ook een echte granaat was, is nog steeds niet officieel vastgesteld. ,,Daar is nog geen duidelijkheid over", aldus politiewoordvoerder Jan Thijs van Hemmen donderdagochtend.

Later meer info