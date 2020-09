Café De Passage in Wezep voorlopig dicht na vecht- en steekpartij

UpdateHet café in Wezep waar vrijdagavond de vechtpartij begon die uitmondde in een steekpartij met vijf gewonden, gaat voorlopig op slot. Dat heeft burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek besloten. ,,Voor de openbare orde en veiligheid.”

,,Dit besluit is tot stand gekomen in overleg met de politie. We willen de recherche de ruimte te geven om te kijken wat de lijnen zijn en wat hier achter zit. Tot die tijd willen we rust in Wezep.”

De burgemeester is vanmiddag even in het café geweest en heeft met omwonenden gesproken. ,,Die mensen zijn echt heel erg geschrokken. Daarom willen we ook dat het daar vanavond rustig is."

Aan de uitbater van De Passage heeft Haseloop laten weten dat het 'verstandig zou zijn om de deuren de komende dagen te sluiten'. ,,En dat doet hij", zegt ze. ,,Maar ik wil wel benadrukken dat we dit niet van hem hebben gevraagd omdat hij er iets mee te maken zou hebben. Voor zo ver ik het kan zien, kon deze man er ook niets aan doen. Naar buiten willen we er mee uitstralen dat we dit heel serieus nemen.”

In café De Passage begon vrijdagavond een gevecht, dat zich vervolgens naar buiten verplaatste. Daar zijn ook steekwonden toegebracht. Een 34-jarige man uit Hattem is als (mede)verdachte opgepakt. De gewonden zijn vier Wezepers (18, 20, 21 en 21 jaar) en een 45-jarige man uit Kamperveen.

De tijdelijke sluiting van het café duurt in ieder geval tot aanstaande woensdag 9 september. Dan kijkt de burgemeester of de zaak weer open kan.

Burgemeester Haseloop-Amsing, voor wie de steekpartij een abrupt einde van haar vakantie betekent, liet eerder op zaterdag al weten waarschijnlijk contact te gaan zoeken met de café-eigenaar. De Stentor heeft dat ook geprobeerd, maar de eigenaar is tot nu toe niet bereikbaar.