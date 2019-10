Café en muziekpodium De Singel in Zwolle te koop

Eén van de bekendste café’s van Zwolle staat te koop. Café De Singel - je weet wel, aan de stadsgracht richting de Assendorperstraat - gaat over in andere handen.

Miss Montreal, Bertolf, Typhoon en Eric Vloeimans. Allemaal stonden ze er op het podium. Café De Singel staat bekend om zijn liveoptredens, en onder ingewijden ook om zijn vermaarde warme nachochips.

Vorig jaar nog vierde het café zijn 40-jarig jubileum, maar nu wordt de kroeg ter overname aangeboden via een horecamakelaar. De Singel werd in 1978 geopend door Joep Sacksen. Sacksen begon met hapjes, live-muziek en exposities.

Eigenaren Dirk Eisenga en Menno Lugtmeijer willen niets zeggen over hun beweegredenen om de zaak te verkopen.

Groen-gele kleuren

De Singel was één van de eerste studentenkroegen van Zwolle. ,,Ik wist dat studenten gek op de wijk waren. Ja, dat is nog steeds zo. Ik heb het interieur daar ook op aangepast. Ik wilde weliswaar een bruine kroeg, maar niet kitscherig of oubollig, omdat studenten daar niet op afkomen. Leuk is dat de groen-gele kleuren die ik er ooit opgesmeerd heb nog steeds de Singel-kleuren zijn. Er is niet zoveel veranderd”, vertelde, de inmiddels overleden, Joep Sacksen in 2008 aan deze krant.

Vijf jaar later nam zijn zoon Marcel het over samen met zijn vriend Sylvio Platje. De huidige eigenaren, Dirk Eisenga en Menno Lugtmeijer, kochten het café in 2003 van Platje.

Muziekcafé

De Singel geldt als een van de podia voor bands en muzikale talenten in Zwolle. In mei van dit jaar werd bekend dat het andere muziekcafé van Zwolle, The Livingroom, is verkocht. In dit pand zit tegenwoordig een wijnbar. The Livingroom kwam in het nieuws, omdat de gemeente Zwolle versterkte livemuziek op die locatie verbood. Muzikanten en muziekliefhebbers in de stad klommen tevergeefs op de barricaden om dit besluit tegen te houden.

Volgens horecamakelaar Horeca Adviespartners is De Singel ‘in gebruik als nachtcafé en ligt er voor de opvolgend exploitant een kans in het uitbreiden naar onder meer een dagexploitatie alsmede het vergroten van de eetkaart’.