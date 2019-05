Café The Livingroom in Zwolle is verkocht, vanavond nog één keer livemuziek

videoCafé The Livingroom in Zwolle heeft een nieuwe eigenaar. Anja Louwerse heeft haar kroeg na ruim twaalf jaar verkocht. Het café kwam onlangs in het nieuws, omdat de gemeente Zwolle versterkte livemuziek verbood. Muzikanten en muziekliefhebbers in de stad klommen op de barricades, omdat de kroeg geldt als een van dé podia voor bands en muzikale talenten.

Volledig scherm Artiesten voerden in april actie tegen het verbod op livemuziek in café The Livingroom. De kroeg is nu verkocht. © Frans Paalman

Louwerse maakt de verkoop op de Facebook-pagina van het café bekend. Eerder vertelde ze in de Stentor al dat ze is moegestreden, naar aanleiding van de commotie over het 'muziekverbod’ voor het café. ‘Ondanks alle inspanningen de afgelopen jaren en de onvergetelijke ‘make some noise week’ is de conclusie dat er voor het behoud van onze muzikale activiteiten op deze locatie te weinig toekomst is. We hopen dat jullie deze keuze begrijpen en dat er daarom vanmiddag is getekend. We wensen de nieuwe eigenaren alle goeds’, schrijft Louwerse op Facebook.

Petitie

Een petitie om The Livingroom ‘te redden’ leverde ruim vijfduizend handtekeningen op. Die werden onlangs aan wethouder Monique Schuttenbeld van cultuur overhandigd. De gemeente besloot te handhaven na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van één bewoner van een naastgelegen appartementencomplex. Eerder deze maand ging wethouder William Dogger van handhaving in gesprek met zowel de klager als de kroegeigenaar.

Desalniettemin is het nu tot een verkoop gekomen. ‘We hebben elkaar op een prachtige manier ontmoet en samen genoten we van fantastisch goede livemuziek. We zijn jullie onvoorstelbaar dankbaar voor de mooie momenten die we samen in de afgelopen 12,5 jaar hebben beleefd. De steun die we van jullie hebben mogen ontvangen was overweldigend. We zijn trots op wat we samen hebben bereikt en koesteren de mooie herinneringen’, aldus de verklaring op Facebook.

Laatste keer

The Livingroom organiseert vanavond (donderdag 16 mei) nog een laatste muziekavond. Cedric Siegers (gitaar), Merijn Wouda (toetsen), Christopher Verweij (drums) en Addy Sardjono (bas) hebben allerlei gasten uitgenodigd. Wat de toekomst brengt? Dit is volgens Louwerse op Facebook ‘niet het laatste feestje dat we vieren, want we komen elkaar wel weer tegen!’