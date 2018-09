Camera's leggen vast wat Hans allang weet: het is bloedlink in de Van Karnebeekstraat in Zwolle

Oordeel over RTV Zwolle FM ligt bij gemeente­raad

16:01 Lokale omroep RTV Zwolle FM voldoet op het nippertje aan alle regels die gelden voor een lokale omroep. Nu is het aan de gemeente om voor januari te besluiten of het toekomstperspectief voldoende is. Dat stelt het Commissariaat voor de Media, dat de Zwolse omroep onder de loep nam. De PvdA wil niet wachten tot januari met een oordeel. ,,We willen voor Zwolle een sterke lokale omroep die bijdraagt aan de lokale democratie."