Camerabeeld geeft doorslag: ‘poortjesglipper’ station Zwolle meldt zich na rampzalige duw

Opvang in Zwolle zoekt nieuw adres voor honderden verwaar­loos­de cavia's: wie helpt Lays of Cookie?

Dierenopvang Flappus is begonnen met het zoeken van nieuwe adressen voor honderden cavia’s. 417 van zulke beestjes zijn begin vorige maand verwaarloosd uit een woning gehaald en in Zwolle opgevangen. Elke belangstellende krijgt niet zomaar een cavia, met namen als Lays en Cookie, mee. ,,We willen een foto van het nieuwe onderkomen zien.”