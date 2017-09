Camerabeveiliging in strijd tegen plofkraak

Een beveiligingscamera op statief moet de geldautomaten van de Rabobank in de Thomas a Kempissstraat behoeden voor plofkraken. Rabobank IJsseldelta nam de maatregel na de hausse aan plofkraken die enige tijd geleden in heel Nederland ontstond.

,,Er is geen directe aanleiding bij deze locatie geweest voor de maatregelen", zegt communicatie-adviseur Tanja Geurts van de Rabobank. ,,We hebben alle geldautomaten ingedeeld in categorieën die in meer of mindere mate een risico vormden doelwit te worden van een plofkraak. Deze automaat zit in een hogere categorie dan andere automaten."

Het is de enige locatie in de regio die door Rabobank extra is beveiligd. Pal voor het pand, pontificaal midden op het trottoir staat de camera op statief met een uit de kluiten gewassen ombouw als voet. ,,Naast de camerabewaking is nog een aantal technieken toegepast om een plofkraak te bemoeilijken", zegt Geurts. Welke dat zijn, wil ze uit veiligheidsoverwegingen niet specificeren. ,,We willen niet de verkeerde mensen op ideeën brengen."

Risico verkleinen

Reden voor de maatregel is voor Rabobank de veiligheid van de omgeving. ,,De materiële schade na een plofkraak is aanzienlijk, maar als er slachtoffers bij zouden vallen is het serieuzer. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. We kunnen natuurlijk niet voorspellen waar plofkraken gepleegd worden of garanderen dat ze ergens niet plaatsvinden. Maar deze maatregelen moeten het risico verkleinen."