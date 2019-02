Cameratoezicht helpt na lange reeks vernielingen bij Edon Zwolle

Moet hij nou weer meewerken aan een verhaal? Olaf Janson is nooit te beroerd om een reactie te geven, maar hij twijfelt. Eind vorig jaar deed de Stentor uitgebreid verslag van een serie vernielingen op het sportpark aan de Weteringkade. Daar bleven ze maar glasscherven opvegen. Sinds de kerst van 2017 werd 'vele tientallen keren’ iets gesloopt. Inmiddels is het weer rustig bij de 81-jarige, kleine voetbalclub, waarvan Janson voorzitter is. Maar voor hoelang? En brengt zo’n verhaal in de krant mensen niet opnieuw op een idee? ,,Zet er alsjeblieft in dat we nu meerdere camera's hebben hangen. Dat we daardoor daders in beeld krijgen. Dat is de enige waarop we die kwajongens een beetje op afstand kunnen houden...’’