Campagne start in Zwolle: hulp bij verduurzamen appartementen

Wethouder Monique Schuttenbeldt juicht het initiatief toe. Er is ook niet voor niets voor Zwolle gekozen. Ruim een derde van de woningen in de stad valt in de categorie flat of appartement. Dat zijn zo'n 56.000 woningen. Daar valt nog een behoorlijke slag te slaan, weet zij. Of het nu gaat om zonnepanelen of isolatie: veel VvE's verslikken zich in alle opties. Ook blijkt het ingewikkeld om goede afspraken te maken over de kosten.