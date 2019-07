De ziekenhuizen in het oosten van het land krijgen op z'n vroegst na de zomervakantie te maken met acties voor een betere cao. Vandaag wordt wel actie gevoerd in Alkmaar, morgen in Assen en volgende week in Eindhoven.

,,In de hoogzomer periode zijn er geen acties", belooft Elise Merlijn, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn en onderhandelaar voor de cao-ziekenhuizen. ,,Dan draaien we toch al op halve kracht en we willen wel dat mensen op vakantie kunnen. Vanaf september zullen we verder doorstomen. Totdat we een goede cao kunnen afsluiten.”

Inzet bij de onderhandelingen is volgens Merlijn niet alleen een beter loon, maar ook ‘een prettige werkgever'. ,,Het lijkt erop dat iedereen maar steeds en altijd beschikbaar moet zijn voor de baas. Als je te pas en te onpas moet klaar staan, mogen ze ook wel beter betalen. Tijdens de nachtdienst werken de mensen in de pauze gewoon door, zonder daarvoor betaald te krijgen. Een verpleegkundige tikt de 30.000 per jaar nog niet eens aan. Te weinig, als je kijkt wat daarvoor wordt gevraagd.”

In de ziekenhuizen waar actie wordt gevoerd, worden zondagsdiensten gedraaid. ,,De patiëntveiligheid wordt gewaarborgd. Want iedereen is wel gewoon op het werk. Ze zijn niet een dag vrij of zitten te klaverjassen. De aanwezigen die niet hun gewone werkzaamheden uitvoeren tijdens een actiedag, kunnen juist iets extra's doen voor de patiënten. Als het mooi weer is, misschien wel even een ommetje maken voor een beetje frisse lucht.”