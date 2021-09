Caravan brandt uit op A28, vertraging neemt af

Video | Update Man (58) overleden bij fatale botsing met vrachtwa­gen op N35 bij Mariënheem

23 september Bij een botsing tussen een personenauto en een vrachtwagen op de N35 tussen Zwolle en Almelo, is vanmorgen een dode gevallen. Na het ongeluk werd de N35 tussen Raalte en Mariënheem in beide richtingen urenlang afgesloten voor berging en onderzoek. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.