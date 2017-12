Carbidschieten blijft 'hot' op platteland

Schieten met carbid is populairder dan ooit. Vooral op het platteland, zoals in Salland. Importeur O.A.F. in Olst kan de vraag naar carbid amper aan. Maar er is ook kritiek. Want elk jaar zijn er weer ongelukken met wegschietende melkbussen.

Oudejaarsdag 2016. Het is net na lunchtijd. Twee groepen jongeren zijn al uren aan het schieten met carbid aan de Waterstraat in Wijhe. Met een melkbus en een bal genieten zij - onder het toeziend oog van een aantal nieuwsgierige ouders - van de luide knallen. Tot dat moment gaat alles nog goed.

Experiment

Na een tijdje gaan de groepen experimenteren. Ze pakken een olievat en zetten die op de kop. Door het carbid eronder aan te steken met een rotje vliegt het vat weg. Na een aantal succesvolle pogingen gaat het mis. Flink mis. Paul de Raad, vader van één van de jongens, ziet dat een vriend van zijn zoon (15) naar het olievat loopt. ,,Hij wil het aansteken, maar het vat ontploft in zijn gezicht'', weet De Raad zich nog goed te herinneren. Hij snelt naar het ongeval toe. Even later wordt de jongen met ernstig hoofdletsel afgevoerd naar het ziekenhuis. ,,Het was erg heftig, had een enorme impact.'''

Ondanks dit ongeval en nog twee andere met het schieten van carbid vorig jaar in Friesland en Overijssel blijft de traditie ongekend populair. Het bedrijf O.A.F in Olst ziet de vraag naar carbid al jaren fors stijgen. ,,We hadden nu eigenlijk veel meer moeten inkopen'', beschrijft O.A.F.-woordvoerder Jan ter Veer de enorme vraag.

Ook het traditionele carbidfestival in Epse barst de laatste jaren uit zijn voegen. ,,Van vijftien aanwezigen tien jaar geleden naar ongeveer 150 man vorig jaar'', schetst organisator Rudy Brummelman de animo.

Kritiek

Toch is niet iedereen blij met de harde knallen. Vooral op sociale media is kritiek op het carbidschieten in de decembermaand. Camping 't Haasje in Fortmond laat via Twitter weten: 'Het is niet alleen op oudejaarsdag, maar het begint al weken eerder. En dat in een natuurgebied. Niet leuk'. Elisabeth uit Den Nul noemt het geschiet met carbid op datzelfde medium 'klotekabaal!'.

Paul de Raad hoort zijn zoon sinds het incident van vorig jaar nog nauwelijks over vuurwerk en carbid. ,,Het heeft behoorlijk wat indruk gemaakt. Maar als hij toch weer met carbid wil schieten, ga ik hem dat niet verbieden.'' Als hij het tenminste veilig doet, vervolgt De Raad. ,,Veiligheid staat boven alles. Doe het op de veilige manier, met een bal. Dan kan er weinig gebeuren.''