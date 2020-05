Carla kleurde de hele stad

Onbegrip bij klimhallen Zwolle: ‘Waarom mogen wij pas tegelijk met de sekswer­kers open?’

8 mei Waarom mogen er straks wel honderd mensen in een restaurant, kerk of bioscoop zitten, maar mag je niet op afstand in een hal tegen de muur opklimmen? Bij Yosemite en Boulderhal Roest, de twee klimhallen in Zwolle, zijn ze verbijsterd. ,,Het beleid is niet meer te volgen.’’