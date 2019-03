Carmen (16) uit Zwolle gaat de grens over met haar illustraties

De muziek van Diederick: zalige zieleroer­se­len uit Zwolle

7:15 Singer-songwriter Diederick Brandsma (25) uit Zwolle is enorm bescheiden. Echt onbegrijpelijk, als je hoort hoeveel talent hij heeft. Donderdag 11 april verschijnt het debuutalbum van zijn band YVI en dit weekend is hij te zien in een documentaire op NPO2. ,,Ik ben meer een vragensteller.’’