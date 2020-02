Carnavalisten laten zich niet omverblazen door beetje wind

,,Het gaat prima, de wind is geen probleem’’, zegt voorzitter Cor-Jan Bruggeman van De Eileuvers, terwijl de carnavalsoptocht in Zwolle deze zaterdagmiddag nog in volle gang is. ,,Van de regen hebben we meer last. Het hoost hier nu, de optocht ligt even stil.’’ Jos Bijsterveld van de optochtcommissie van De Rossumdaerpers in Vaassen meldt dat de optocht prima is verlopen. ,,De route liep door het dorp en daar heeft de wind geen vrij spel. De grotere wagens in de stoet hebben we bij de opstelling van de optocht nog even extra nagekeken op veiligheid, maar we hebben geen problemen gehad.’’