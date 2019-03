Carnavalsconcert in De Spiegel is weer een groot succes

Video,,Ik ben een takkewijf’’, zegt Zwollenaar Anneke Steenbergen, één van de vele uitgedoste bezoekers van het Carnavalsconcert in theater De Spiegel. ,,Ik voel me een boom’’, zegt ze lachend. Haar groene outfit spreekt boekdelen. Bezoekers zijn verkleed in alle kleuren van de regenboog.

Het is maandagochtend. Tien uur. De deuren van De Spiegel gaan open en de eerste bezoekers druppelen binnen. Het feest begint pas een uur later, maar de eerste bittertjes en biertjes worden al geschonken. ,,Wij zijn de Gooise vrouwen’’, roept een groep vrouwen in roze bontjassen. ,,Wij hebben in de kliniek onze lippen laten opspuiten’’, zegt er één. ,,Ja, ik vind het wel een beetje ordinair hoor,’’, zegt de ander. ,,Maar ja, je doet het er maar mee hè.’’

Het mag allemaal over the top met carnaval en dat is precies wat er gebeurt bij het Carnavalsconcert. De show wordt geopend met een vernieuwde versie van ‘Ik ben een Zwollenaar’, het lied van de in december overleden Flip Trooster. Het pianospel loopt langzaam over in een hardstyleversie. Ballonnen worden in het rond geslagen. Confettikanonnen knallen door de hele zaal. De toon is gezet. De show kan beginnen.

Volledig scherm In een afgeladen theater De Spiegel wordt op Rosenmontag tijdens het Carnavalsconcert nog even goed gefeest. © Frans Paalman

Carnaval leeft in Zwolle

Althans, dat vindt een man in Bob Marley-kostuum. ,,Ja, 't is een mooi feestje hier in Sassendonk. Laat iedereen hier maar naartoe komen om carnaval te vieren.’’ Maar of Zwolle zich kan meten aan het gebied onder de rivieren? ,,Het wordt hier anders gevierd, maar het neemt hier wel steeds grotere vormen aan. Altijd gezellig in Zwolle.’’ Carnaval heeft ‘Bob Marley’ zelf echter nog niet onder de rivieren gevierd: hij zweert bij Zwolle.

Bij het Zwolse carnaval hoort echt het Carnavalsconcert, vindt Boudewijn Koops, de presentator van de avond. Maar waarom dan op maandagochtend? ,,Het is op Rosenmontag natuurlijk. Het is wel een beetje vroeg, dat geef ik toe.’’ Koops begint een opsomming te maken van de artiesten die hebben opgetreden op Rosenmontag: Tangerine, Aïrto, de Hardstyle Pianist, Dries Bijlsma, Judith van der Klip, Micah en Julia. ,,Moet ik doorgaan? Het zijn er echt heel veel.’’