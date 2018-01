Carpoolproject in Zwolle voorlopig geflopt

Eind november werd gestart met een pilot op vier bedrijventerreinen: de Hessenpoort en Oosterenk in Zwolle, de Bornestraat in Almelo en Twentekanaal in Hengelo. Via de website carpoollega.nl kun je je sindsdien aanmelden om een rit van of naar een van deze bedrijventerreinen te delen met een ander.

Tegenvallend

Voortzetten?

De tegenvallende resultaten zijn dan ook aanleiding voor reflectie. Van der Lee: ,,We moeten nagaan waar dit aan ligt en we gaan nu kijken hoe we de actie verder voortzetten en welke acties we daar aan koppelen.’’ Of dat gevolgen heeft voor het oorspronkelijke plan - het project door heel Overijssel uitrollen – is nog onduidelijk. ,,Daar hebben we op dit moment nog geen besluit over genomen.’’