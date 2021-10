Carspotter Tim (12) uit Zwolle fietst voor niets achter superauto aan, maar mama redt de boel

Klachten over overlast door hangjonge­ren in deze pas vernieuwde winkel­straat in Zwolle: politie komt in actie

8:00 Ze hangen er rond tot in de late uurtjes, drinken alcohol op straat en veroorzaken geluidsoverlast. De politie in Zwolle krijgt klachten over hangjongeren in de Thomas a Kempisstraat in Zwolle. Daarom wordt er vanaf nu vaker gesurveilleerd in de pas vernieuwde winkelstraat.