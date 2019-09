Catastrofe dreigt voor regionale brandweer: 2500 vrijwilligers moeten in dienst

Een financiële catastrofe dreigt voor de Veiligheidsregio’s Flevoland, IJsselland en Noord-Oost Gelderland. Er werken in totaal 2543 brandweervrijwilligers, tegenover zo’n 550 beroepskrachten. Dat blijkt uit een rondvraag. Wanneer de nieuwe Europese regels worden doorgevoerd moeten alle vrijwillige krachten in dienst treden.

De veiligheidsregio's gaan ervan uit dat er enorme kostenstijging aankomt. Ze zoeken gezamenlijk naarstig naar een oplossing, om in de toekomst toch een goed werkende brandweer te houden. In IJsselland zijn momenteel achthonderd vrijwilligers en zo’n honderd beroepskrachten werkzaam. Uit een rondvraag onder de veiligheidsregio’s blijkt dat ook alle kleinere posten in Noord-Oost Gelderland en Flevoland volledig uit vrijwilligers bestaan. In totaal zijn er in Noord-Oost Gelderland 1366 vrijwilligers en 369 beroepsmedewerkers. Bij Veiligheidsregio Flevoland werken nu 377 vrijwilligers en 84 beroepskrachten.

Aangewezen op vrijwilligers

,,Op alle posten in deze regio werken vrijwilligers. Alleen in Deventer en Zwolle bestaat de brandweerzorg ook uit beroepskrachten’’, vertelt brandweercommandant IJsselland Arjen Schepers. In de ‘basistaken’ van brandweerlieden bestaan er volgens Schepers geen verschillen tussen vrijwilligers en beroepskrachten. ,,Specialistische taken, zoals duiken, worden alleen door beroepsbrandweerlieden uitgevoerd. Verder zijn beide groepen oproepbaar.’’

De vrijwilligers hebben dezelfde opleiding gevolgd als de beroepskrachten en de oefeningen die ze wekelijks uitvoeren zijn dezelfde, vult een Flevolandse woordvoerder aan. ,,Een verschil is dat beroepsbrandweerlieden op de post verblijven en dat vrijwilligers als de pieper gaat vanuit huis of van het werk komen opdraven.’’

Enorme kosten

Alle vrijwilligers als betaalde krachten beschouwen? Dat betekent volgens Veiligheidsregio Noord en-Oost Gelderland ,,een enorme kostenstijging voor de organisatie.’’ Alleen op de kazerne in Apeldoorn zijn nu beroepsbrandweerlieden. ,,In alle dorpjes beroepsbrandweerlieden stationeren is niet haalbaar en onbetaalbaar’’, vertelt een woordvoerder. Dat is voor IJsselland niet anders. ,,De vrijwilligers krijgen nu een vergoeding, maar de kosten zullen met de nieuwe regels gaan stijgen. In IJsselland zal altijd gewerkt moeten worden met een flexibel systeem. We kunnen niet met 24-uur lang bezette kazernes werken.’’

Volledig scherm Arjen Schepers is commandant van de Veiligheidsregio IJsseland © Veiligheidsregio IJsselland

‘Alles zo laten’

Bestuursvoorzitter van de veiligheidsregio IJsselland Peter Snijders, de burgemeester van Zwolle, wil dat er alles aan gedaan wordt om de kwaliteit van de brandweerzorg te bewaren en de kosten goed in balans te houden. ,,De simpelste oplossing is betalen en alles zo laten, om ons huidige systeem in stand te houden, maar dan worden we geconfronteerd met forse kosten. Ik wil nu niet op stel en sprong onder druk van regelgeving keuzes maken, waarbij we later moeten constateren dat die ten koste zijn gegaan van de kwaliteit van onze brandweerzorg en onze brandweermensen.’’

Ook Schepers vreest voor ‘ondoordachte keuzes’. ,,Het gevaar is dat we nu onder druk van regelgeving een systeem gaan hervormen, zonder dat dat goed doordacht is. De kans dat je dan afscheid neemt van iets waarvan je later denkt dit raakt onze kwaliteit en onze mensen is dan groot.’’

Denktank