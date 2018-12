Catent legt bom onder scholenplan Assendorp in Zwolle

video Als skigod Hansi komt zingen, zit IJsselhal­len vol

11:50 ‘Amore mio, Du bist schön So wie ein Sonnenstrahl am Morgen’. Je bent zo mooi als een zonnestraal in de ochtend. Het is een van de bekendere liedteksten van Hansi Hinterseer (64). Duizenden mensen hangen zaterdag in de Zwolse IJsselhallen aan zijn lippen, als hij één dagje Nederland aandoet.