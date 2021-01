Cathy Folmer werft jeugd voor herdenking bij Zwols Indië-monument: ‘Veel jongeren zijn heel erg bezig met hun afkomst’

KAART | Daling zet door in IJsselland, Apeldoorn en Voorst kleuren donkerrood

9 januari De landelijke daling in het aantal geregistreerde coronagevallen is ook terug te zien in Oost-Nederland. Toch is het niet overal hosanna. Het aantal donkerrode gemeenten in de regio nam juist toe: van veertien naar vijftien.