Cavia duikt op in rugtas jongetje: Zwolse school belt Dierenambulance

Uitbrei­ding voor villapark Oude Mars in Zwol­le-Zuid

14:23 Villapark De Oude Mars in Zwolle-Zuid wordt binnenkort verder uitgebreid. Jarenlang zat de wijk waar grote vrijstaande huizen op royale kavels gebouwd kunnen worden, in het slop. Maar nu is de belangstelling weer zo groot dat de gemeente gestart is met het bouwrijp maken van de tweede fase.