CDA: 'Help Zwols onderwijs met privacyregels schoolfoto's'

Tijdens de raadsvergadering van maandag wil de vierkoppige fractie van het college van burgemeester en wethouders weten welke rol de gemeente bij dit thema kan spelen.

Aanleiding vormt de invoering van de Europese privacyregels (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) in mei dit jaar. Volgens CDA-raadslid Arjan Spaans zorgt het ervoor dat scholen verschillend omgaan met het publiceren van beeldmateriaal. 'De ene school zorgt voor een zeer uitgebreide vragenlijst waarbij gevraagd wordt of het kind in de schoolgids, op sociale media et cetera zichtbaar mag zijn. Een andere school gaat ervan uit dat de toestemming stilzwijgend wordt gegeven totdat het tegengeluid gehoord wordt.'

Klassenfoto's

In een enkel geval worden volgens de christendemocraten fotomomenten zelfs volledig geschrapt door geen klassenfoto's meer te maken en geen opnames meer toe te staan tijdens optredens. 'Hieruit blijkt dat de regelgeving niet overal duidelijk is. Kinderen zijn een kwetsbare groep en het is belangrijk dat we zorgvuldig met hun persoonsgegevens omgaan. De scholen willen dan ook graag de regelgeving volgen, maar aan de andere kant moet er wel ruimte zijn om dierbare momenten vast te leggen en te delen.'

Spaans stelt dan ook dat de regelgeving niet moet doorslaan. Hij wil daarom weten hoe de lokale overheid scholen en ouders kan helpen met de AVG, 'want schijnbaar is de verstrekte informatie en kennis in Zwolle onvoldoende om genoeg duidelijkheid te hebben.'

PO-raad