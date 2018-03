CDA-initiatief voor woningen Overijsselse jongeren en ouderen

Opgepakte Zwollenaar is Ayhan B. en rechterhand van leider No Surrender

7 maart De 50-jarige Zwollenaar die gisteren is opgepakt in het onderzoek van politie naar criminele activiteiten binnen motorclub No Surrender, is Ayhan B. Hij geldt als rechterhand van No Surrender-baas Henk Kuipers en wordt verdacht van onder meer afpersing, bedreiging en mishandeling.