CDA-leider baalt, maar heeft begrip voor afhaken Van Vilsteren

Harold van Vilsteren was net al vier jaar geleden een gewilde kandidaat onder Zwolse CDA-kiezers. Ook toen kwam de boer dankzij voorkeurstemmen in de raad. Nu kleurden 498 Zwollenaren zijn vakje rood, ruim voldoende om de voorkeursgrens van 383 stemmen te halen. Hij klimt daardoor van plek vijf naar drie op de CDA-lijst, maar Van Vilsteren doet het dit keer niet. De melkveehouder is vooral populair in het buitengebied, maar volgens hem is het CDA met vier zetels te klein om zijn raadswerk te combineren met het gezin en bedrijf. Dit ervoer hij afgelopen vier jaar al, toen hij in een driemansfractie zat. Daarom stond hij nu op plek vijf. CDA-lijsttrekker Jan Nabers noemt het jammer, maar geeft aan dat Van Vilsteren dit intern al aangegeven heeft bij vaststelling van de kandidatenlijst. ,,Vier of vijf maakt voor hem een verschil. Het is balen, maar de kieswet bepaalt dat hij zelf mag kiezen. Gelukkig blijft hij betrokken als steunfractielid." Door Van Vilsterens keuze gaat nummer vier Arjan Spaans alsnog debuteren in de gemeenteraad.