CDA-Overijssel: Vliegen vanaf Lelystad ná herindeling luchtruim

Vragen aan GS

Het CDA in Overijssel heeft naar aanleiding van een onderzoek door Recron en het overleg over Lelystad Airport vorige week in de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.,,We zijn niet blij met de opstelling van de kamerfracties in dit dossier. In Overijssel en Gelderland is veel onrust en we zien, ondanks dat staatssecretaris Dijksma anders beweert, nog steeds ruimte voor andere oplossingen”, vertelt woordvoerder Bouwien Rutten.