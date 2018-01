CDA pleit voor respijthuis in Zwolle

Als het aan het Zwolse CDA ligt, krijgt de stad een respijthuis. Dit is een voorziening waar hulpbehoevenden tijdelijk verblijven, zodat hun mantelzorgers even tot rust kunnen komen.

Het CDA, momenteel een driekoppige oppositiepartij in Zwolle, schrijft in zijn programma voor de raadsverkiezingen van 21 maart dat de gemeente de mogelijkheden voor zo'n huis moet onderzoeken. Meerdere gemeenten in Nederland gingen haar al voor.

Overbelasting

,,Er zijn steeds meer mensen van wie we verwachten dat ze allerlei taken uitvoeren. De zorg is minder florissant dan ze was, er zijn meer mantelzorgers. Als de zorg zich echter over langere termijn uitstrekt of zeer intensief wordt, kunnen mantelzorgers overbelast raken", zegt CDA-lijsttrekker Jan Nabers.

Om de druk op deze familieleden en vrienden van een zieke te verlichten, kan een respijthuis een uitkomst bieden. ,,Meestal verblijft iemand hier een weekeinde of midweek, zodat de mantelzorger bijvoorbeeld ook even op vakantie kan. Als je op zo'n moment de directe omgeving met de zorg belast, blijft het toch weer in je hoofd zitten."

Groot Stokkert

Nabers kent de verhalen van Zwollenaren die nu naar zorghotel Groot Stokkert in Wapenveld gaan om hun mantelzorgers even te ontlasten. Een stad als Zwolle moet ook zo'n voorziening hebben, vindt de christendemocraat. Een locatie heeft hij hiervoor nog niet op het oog.