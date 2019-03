CDA-raadslid Hardenberg maakt volgens Jinek winnend campagnefilmpje met ‘Jan de lijstduwer’

De Zwolse cabaretier had in opdracht van televisiemaker Eva Jinek talloze campagnefilmpjes bekeken in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. Hij bepaalde dat het filmpje van CDA Overijssel, met daarin lijstduwer Jan Riesewijk, had gewonnen.

Lief!

In het filmpje duwt Riesewijk een busje voort met CDA prominenten op de achterkant afgebeeld terwijl hij zegt: ,,Ik blief duw'n!’’ Waarna de slogan verschijnt: ‘CDA, altijd in de buurt'. ,,Het is simpel, mooi en weird’’, oordeelde Koning. Jinek vulde aan: ,,En líef!’’

Of het filmpje ertoe heeft bijgedragen, valt niet te meten, maar CDA bleef de grootste partij in de Provincie Overijssel en Riesewijk heeft daartoe bijgedragen. ,,Hij heeft waarschijnlijk meer dan duizend voorkeurstemmen gekregen,’’ meldt woordvoerder Kim Verweij. Hoofdrolspeler Riesewijk zelf, was vrijdagmiddag nog niet bereikbaar voor commentaar.

Hardenberg

Het filmpje is overigens gemaakt door Jan-Cees van der Wel, het 32-jarig raadslid van CDA Hardenberg. ,,Naast mijn raadswerk ben ik zelfstandig ondernemer, zo maak ik videoproducties bij Studuo 28. Nadat we al eens leuke filmpjes hadden gemaakt tijdens gemeenteraadsverkiezingen, werd ik gevraagd om dat te doen voor CDA Overijssel.’’

Van der Wel bedacht de verhaallijn met de kleurrijke lijstduwer Jan Riesewijk uit Losser in de hoofdrol. ,,Waarbij we een verhaallijn bedachten met zes filmpjes waarin hij het campagnebusje voortduwde. Telkens naar een andere plats, met telkens in dialect een andere spreuk.’’ Na twee afleveringen werd de opzet veranderd. ,,Door de aanslag in Utrecht maandag, vonden we het jolige karakter in de filmpjes niet meer gepast, dus toen zijn we op serieuzere voet verdergegaan.’’