CDA-Statenfracties buigen zich over sanering asbestdaken

In Nijverdal buigen onder meer politici, beleidsmakers, ondernemers, medewerkers van adviesbureaus, agrariërs en gebouweigenaren zich over het vraagstuk asbest. Het Gelderse Statenlid Jaap Jonk: ,,Het Rijk wil dat in 2024 alle asbestdaken gesaneerd zijn en dat komt nu snel dichterbij. We staan nog voor een flinke uitdaging om dit te realiseren.” Er is volgens hem al veel kennis over asbest en de sanering bij veel verschillende partijen. ,,Die willen we samenbrengen om kennis en ervaringen te delen."