CDA wil meer actie voor behoud weidevogels

CDA Overijssel was één van de initiatiefnemers voor een amendement dat meer bescherming biedt aan weidevogels. CDA-Statenlid Marco van der Vegte (53): ,,Als er niets verandert, neemt het aantal gruttoparen in deze provincie af tot honderd.’’

Het aantal weidevogels in Nederland daalt dramatisch als er niets verandert aan de gezamenlijke mindset van overheden, boeren, natuurorganisaties en wildbeheerders, denkt Van der Vegte. Het Overijsselse Statenlid (tevens melkveehouder): ,,Ik zie hun aantal per jaar achteruit gaan, het wordt steeds stiller in mijn weiland. Als er niets verandert, daalt het aantal weidevogels dramatisch. Het aantal gruttoparen in Nederland dreigt bijvoorbeeld terug te lopen van 34.000 naar 1200. Dat zijn er honderd in de hele provincie Overijssel. Die daling moeten we stoppen.’’

Komkommersalade

Met ‘we’ doelt de Van der Vegte op ‘alle partijen’ die met weidevogels te maken hebben. ,,Vrijwilligers die nesten opsporen, boeren die biotopen voor de vogels in stand moeten houden, overheden die geld en middelen ter beschikking moeten stellen, jagers die de wildstand op een acceptabel peil moeten houden en natuurverenigingen. In de jaren zeventig was de ooievaar bijna uitgestorven, nadat iedereen zijn schouders eronder zette, ging het de goeie kant op. Zo goed, dat boeren inmiddels de benen breken over ze.’’

Van der Vegte, hardop denkend in concrete oplossingen: ,,Roofvogels en vossen eten geen komkommersalade, meneer. Weidevogels worden dus niet goed beschermd, er moet meer predatiebestrijding komen. Maar niet iedereen is voor het afschieten van buizerds en vossen.’’

Daarnaast dienen boeren volgens hem meer rekening te houden met diversiteit van hun land. ,,Weidevogels gedijen bij moerasachtige delen en diversiteit in voedsel, bijvoorbeeld kruiden. Een biljartlaken van een weiland ziet er leuk uit, maar is niet goed voor weidevogels. Er is een andere manier van werken nodig. Dat kost extra geld.’’

Salland