CDA wil verbod op lachgas in Zwolle

Het recreatief gebruik van lachgas moet in Zwolle verboden worden, stelt de Zwolse CDA-fractie. Volgens de partij leidt het middel tot overlast. Kroegbaas én lachgasverkoper Mitchel Helmink kan zich daar niet in vinden. ,,De overlast van alcohol is groter.’’

De Zwolse CDA-fractie heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het gas. De partij maakt zich grote zorgen over het gebruik van lachgas en wil weten of het college een verbod op het middel wil onderzoeken.

Arnhem is de eerste gemeente met een verbod op de verkoop van lachgas. Dat verbod gold al op straat, maar vanaf vorige week mag ook geen lachgas meer verkocht worden in horecagelegenheden. Dat was voor de Zwolse fractie de aanleiding om het probleem ook in Zwolle aan te kaarten.

Grip kwijt

,,Lachgas wordt tegenwoordig als drugs gebruikt en het wordt steeds populairder. Het gas brengt onbewust veel schade toe. Nu het nog in opmars is, willen we het verbieden. Anders ben je straks de grip kwijt en wordt een verbod alleen maar moeilijker,’’ zegt Margriet Boersma van het CDA.

Volgens Boersma wordt het gas heel gemakkelijk verkocht in de Zwolse horeca. ,,Ik ontvang signalen van mensen die een biertje gaan drinken in de stad en zeggen dat je bij sommige gelegenheden heel duidelijk moet aangeven dat je een drankje wilt. Anders gaan ze er al vanuit dat je lachgas wilt bestellen.’’ In welke café's dit gebeurt, kan Boersma niet zeggen.

Haar partij wil weten van het college of ze op de hoogte zijn van het verbod op lachgas in Arnhem. Ook wil de fractie weten of er inzicht is in hoeveel horecagelegenheden in Zwolle lachgas wordt verkocht en of er een verbod kan komen.

Niet staand gebruiken in massa

Café de Stoof aan de Oude Vismarkt is één van de café's waar je lachgas in ballonnen kunt kopen. Uitbater Mitchel Helmink verkoopt het middel vooral aan jonge twintigers. ,,Ik ben ermee begonnen, omdat het in andere gelegenheden ook wordt verkocht. Mijn doelgroep ging daar naartoe en kwam later weer terug. Dan ben je ze een paar uur kwijt.’’ Volgens de ondernemer is de vraag naar lachgas groot. ,,Ik dacht eerst dat het een hype was, maar het is groter geworden dan ik ooit had verwacht.’’

Helmink staat, naar eigen zeggen, neutraal in de kwestie. Nu het middel nog legaal is, blijft hij het goedje verkopen. ,,Maar als er een verbod komt, dan ben ik de eerste die ermee stopt. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik er weinig hinder van heb. Van alcohol heb je meer overlast dan lachgas. Gebruikers zijn een seconde of tien in een trance en dan zijn ze weer terug. We proberen dit wel te begeleiden. Mensen mogen niet met de ballonnen naar buiten en ze moeten stabiel staan. Je moet het niet staand doen in een mensenmassa.’’