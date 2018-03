CDA Zwolle: 'Een goede stap voorwaarts'

Na de mokerslag van vier jaar geleden, toen ze zakte van 6 naar 3 zetels, kan het CDA nu weer vooruitkijken. ,,Na de zomer zijn we met een nieuw team begonnen. We zijn anderhalf keer zo groot geworden, een goede stap voorwaarts", zegt lijsttrekker Jan Nabers. Hij noemt het een mooi signaal dat er in totaal meer kiezers voor een christelijke partij gegaan zijn in Zwolle. ChristenUnie en CDA hebben samen 29,2 procent van de stemmen behaald. Dat was in 2014 nog 27,6 procent. ,,Als het gaat om samenwerking, normen en waarden dan vinden CDA en ChristenUnie elkaar zeker. De komende periode moeten we kijken hoe we het verschil van inzicht kunnen verwerken." Hij doelt daarmee bijvoorbeeld op de koopzondag. CDA maakte daar een stevig item van door in te zetten op het vrijgeven van de openingstijden aan ondernemers, terwijl ChristenUnie dit niet wil.