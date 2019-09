CDA Zwolle pleit na schietpartij voor meer agenten in wijk Stadshagen

Volgens de fractie schiet de verdeelsleutel van één wijkagent per 5000 inwoners tekort in deze wijk en moet er meer politie komen. Deze en eerdere incidenten in Stadshagen zorgen voor een groeiend gevoel van onveiligheid bij de Zwolse inwoners, aldus CDA-fractielid Arjan Spaans. Hij sprak vanmorgen diverse bezorgde buurtbewoners. ,,Vorig jaar heeft een andere schietpartij veel impact gehad in de wijk. In februari 2019 hebben we de veiligheidvisie vastgesteld. Daarin stond dat de geregistreerde misdaad steeds meer afneemt en dat de hoge impact criminaliteit daalt. Dit zal voor de hele gemeente wel zo zijn maar Stadshagen denkt daar op dit moment anders over. Stadshagen is een wijk in beweging, er gaan mensen weg maar en komen vooral veel mensen bij. Een juiste inzet van politie en andere hulpverleners die de bewoners kennen, is daarbij van essentieel belang.”