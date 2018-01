CDA-Zwolle wil bouwstop woningen aan Scholtensteeg

VVD wil onveilig gevoel in Biezenknoppen na schietincident wegnemen

10:51 De Zwolse VVD-fractie vindt het een kwalijke zaak dat bewoners in de Biezenknoppen in Stadshagen zich niet veilig voelen in hun eigen woonbuurt en wil dat het college van burgemeester en wethouders snel maatregelen neemt om het gevoel van veiligheid te herstellen.