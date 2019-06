CDA Zwolle wil bushalte bij station Stadshagen

Gemeente Zwolle kortwiekt Klokkengie­ter­laan: helft bomen weg

6:12 De gemeente Zwolle heeft de knoop doorgehakt: grofweg de helft van alle bomen in de Klokkengieterlaan in Stadshagen gaan tegen de vlakte. De straat is tot op het bot verdeeld over de voorgenomen kap, zo blijkt uit een eerdere enquête.