CDA Zwolle wil meer weten over gevolgen grootschalige bomenkap

Het CDA wil weten het het zit met de vervanging van gekapte bomen, wat de verwachting is over de rest van de duizenden essen die in Zwolle staan en of er ook wordt gedacht over preventief kappen en vervangen. Verder vraagt de fractie zich af wat het vervangen van robuuste bomen door jonge aanplant betekent voor de waterafvoer en hittestress in de stad. En de fractie is benieuwd of de gemeente Zwolle contact heeft met de universiteit in Wageningen, die onderzoekt of er een remedie is tegen de schimmel die de essentaksterfte veroorzaakt.