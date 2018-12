CDA Zwolle wil veilige oversteek bij voetbalclub SVI

Clubvoorzitter Harro Velthuis trok deze week aan de bel omdat hij zich grote zorgen maakt over de verkeersveiligheid bij de inrit naar het sportpark. De snelheid op de IJsselcentraleweg is vijftig kilometer per uur, maar ligt vaak hoger. Er zijn slechts haaientanden en paaltjes met reflectoren. Vooral in de donkere periode is het er levensgevaarlijk, schetste Velthuis. De kantine van SVI is in de afgelopen tijd verbouwd tot buurthuis en krijgt steeds meer bezoekers, waaronder ook ouderen in een scootmobiel. Kwetsbare groepen die problemen ondervinden bij het oversteken van de weg. Hij kreeg echter van de gemeente te horen dat de situatie pas wordt aangepast, als de sportaccommodatie ook ruimte biedt aan een zorgpunt (huisartsen, fysiotherapeuten). Daar zijn wel ideeën over, maar meer dan een eerste aanzet is 't niet.