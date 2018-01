CDA Zwolle zet in op N(o)aberschap, woningen en duurzaamheid

De partij komt met enkele concrete voorstellen, voornamelijk op het gebied van woningbouw en duurzaamheid. Onder de noemer ‘Thuis in Zwolle’ presenteerde de lokale fractie gisteren haar verkiezingsprogramma, op weg naar 21 maart. Herkenbare thema’s als de maatschappij, noaberschap en verbinding zijn uiteraard ook terug te vinden in het veertien pagina’s tellende toekomstbeeld van de christendemocraten.

Geen gas

Al die woningen moeten wat het CDA betreft gebouwd worden zonder gasaansluiting. Sterker: voor bouwprojecten waar gas als energiebron wordt gebruikt, zou geen bouwvergunning moeten worden afgegeven. Daarnaast moet in 2025 de bevoorrading van de binnenstad emissieloos verlopen. De partij schrijft dat Zwolle de energietransitie ‘pro-actiever mag oppakken’. Over het gevoelige onderwerp windmolens echter geen woord in het partijprogramma.

De christendemocraten halveerden de vorige verkiezingen naar drie zetels. Nabers gaf in de zomer al aan in te zetten op een verdubbeling naar zes dit keer.

CDA wil Zwolse Orgelweek

Jonge muzikanten die met elkaar de strijd aangaan tijdens een zogeheten ‘Zwolse Orgelweek’. Dat is een van de concrete voorstellen van de Zwolse CDA-fractie uit het gisteren gepresenteerde verkiezingsprogramma ‘Thuis in Zwolle’. De christendemocraten willen met zo’n week de aandacht vestigen op Zwolse orgels als de Schnitgerorgel in de Grote Kerk en de Maarschalkerweerdorgel in de Peperbus. ,,Beide totaal verschillend van klank en kleur, beide wel prachtige ambassadeurs van een toonaangevend Zwolle”, stelt het CDA. Een organisator heeft de partij ook al in gedachten: in het verkiezingsprogramma daagt ze hogeschool voor kunsten ArtEZ uit om ‘als klinkend conservatorium de handschoen op te pakken’.