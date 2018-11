Cel dreigt voor Zwolse No Surrender-lijfwacht vanwege drugshandel

Voor het dealen van cocaïne eiste justitie dinsdag tien maanden cel tegen de uit Zwolle afkomstige Ayhan B. De 51-jarige B. zou dat in 2016 hebben gedaan in Drenthe, Groningen en Duitsland toen hij lid was van motorclub No Surrender.

De man, die inmiddels in Emmen woont, was lange tijd lijfwacht van voormalig captain Henk Kuipers. Hij heeft – net als Kuipers – inmiddels gebroken met de club en ontkent ook dat hij in drugs heeft gehandeld. Het bewijs van justitie is volgens hem veel te mager.

Vier jaar geëist tegen handlanger

B. stond terecht bij de rechtbank in Assen samen met Albert B. uit Nieuw-Amsterdam. Tegen dat ex-motorclublid eiste justitie vier jaar cel. Hij zou niet alleen in 2016 cocaïne hebben gedeald, maar ook in 2015. Toen ging het niet alleen om coke, maar ook om xtc en speed. Bij de man thuis werden ruim driehonderd pillen gevonden.

Ook de Nieuw-Amsterdammer ontkent. Volgens het Openbaar Ministerie bracht hij meerdere keren drugs de grens over naar een plaats in de buurt van het Duitse Meppen. Zelf zei Albert B. dat hij daar kwam om de hond van een medeclublid uit te laten. Ook beweerde hij een keer hennepolie te hebben verkocht. Die dag, eind 2015, werd hij door een arrestatieteam opgepakt met bijna 4.000 euro op zak. In de auto van de klant lag honderd gram coke.

Deal in Groningen

De verklaringen van Albert B. noemde de officier van justitie ‘Indianenverhalen’. Dat gold ook voor Ayhan B.’s verklaring waarom de twee mannen in augustus 2016 twee leden van een Duitse motorclub ontmoetten in de stad Groningen. Volgens hem was dat omdat die club zich bij No Surrender wilden aansluiten. ,,Als Nomad mocht ik dat gesprek voeren en ik heb ze afgewezen.”

De aanklager stelt dat ze die dag drugs hebben geleverd aan de Duitsers. Toen die later die dag onderweg waren naar huis werden ze vlak voor de grens opgepakt met honderd gram cocaïne in de auto.

Afgeluisterd

Maandenlang zat er afluisterapparatuur in de auto’s van beide verdachten, waardoor justitie talloze gesprekken kon horen. Vaak ging het over geldbedragen en werd er in bedekte termen over harddrugs gesproken. De politie zette ook een observatieteam in, die de mannen eind augustus volgde naar Groningen.

Albert B. zou bijna 11.000 euro hebben verdiend en moet die winst – als het aan de officier ligt – terugbetalen. Hoeveel Ayhan B. heeft verdiend, is niet duidelijk. Hij zit sinds maart in voorarrest voor een andere strafzaak. B. wordt ervan verdacht als lijfwacht van Henk Kuipers mensen te hebben afgeperst. Die zaak wordt volgend jaar behandeld.